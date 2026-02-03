Homem é preso por receptação após PM localizar motocicleta roubada em Vilhena

Na segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar a denúncia de uma motocicleta supostamente abandonada em um terreno baldio, na Rua dos Lírios, no bairro Cidade Jardim, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os policiais realizaram buscas nos terrenos indicados, porém o veículo não foi localizado inicialmente. Diante disso, a equipe passou a intensificar o patrulhamento na região.

Durante a ronda, os militares observaram um homem em atitude suspeita em frente a um imóvel, na Rua 743, o que motivou a abordagem. Após consulta à central de operações, foi constatado que a motocicleta Yamaha Factor YBR 125, de cor preta, possuía registro de roubo ou furto.

Questionado, o abordado afirmou ter adquirido o veículo pelo valor de R$ 2 mil, de uma pessoa da qual não soube fornecer maiores informações. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão pelo crime de receptação, sendo o suspeito informado de seus direitos constitucionais.

Ainda segundo a ocorrência, em diligências complementares realizadas com apoio de terceiros, a guarnição localizou no quarto utilizado pelo suspeito uma chave de fenda, comumente usada para arrombar ignições de motocicletas, além de uma cápsula deflagrada de calibre .40.

Após a ação, o homem e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.