Motocicleta com registro de roubo é encontrada em área de matagal em Vilhena

Na segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar a denúncia de uma motocicleta abandonada em meio à vegetação, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a equipe policial se deslocou até um terreno baldio localizado na Rua 335, esquina com a Avenida Tancredo Neves, onde encontrou uma motocicleta Bros NXR 160 em uma área de matagal.

Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que o veículo possuía registro de roubo ou furto.

Diante da situação, a motocicleta foi recolhida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências cabíveis.