Polícia Federal deflagra operação contra abuso sexual infantojuvenil em Cerejeiras

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, a Operação Trace, com o objetivo de combater crimes relacionados ao abuso sexual infantojuvenil.

A ação resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Cerejeiras, expedido pela Vara Criminal da Comarca do município.

Conforme informações repassadas ao Extra de Rondônia, a investigação teve início a partir do monitoramento de redes de compartilhamento de arquivos digitais, onde foram identificados registros suspeitos de tráfico de material contendo abuso sexual de crianças e adolescentes. Após análises técnicas especializadas, foi possível rastrear a origem do conteúdo e identificar um possível envolvido residente no município.

O mandado teve como finalidade a localização e apreensão de dispositivos eletrônicos, mídias digitais, documentos e outros objetos de interesse investigativo. Todo o material eventualmente recolhido será submetido à perícia técnica para subsidiar a continuidade das investigações.

A Polícia Federal reforça seu compromisso com a proteção integral de crianças e adolescentes e orienta pais e responsáveis a acompanharem e monitorarem o uso de dispositivos eletrônicos, redes sociais, jogos e aplicativos por menores de idade, mantendo diálogo constante como forma de prevenção.

A instituição também destaca que, embora o termo “pornografia” ainda conste na legislação brasileira, a nomenclatura mais adequada é “abuso sexual de crianças e adolescentes”, por refletir de forma mais precisa a gravidade da violência cometida contra as vítimas.