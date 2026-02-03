Polícia Penal frustra tentativa de fuga no Centro de Ressocialização Cone Sul em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, a Polícia Penal do Centro de Ressocialização Cone Sul, em Vilhena, frustrou uma tentativa de fuga envolvendo vários detentos da unidade prisional.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, durante a conferência nominal de rotina dos apenados, os policiais penais constataram que, na cela 14-A, as grades da janela estavam parcialmente danificadas, com os ferros de segurança praticamente serrados, indicando uma tentativa de fuga em andamento.

Devido à rápida atuação da Polícia Penal, os detentos não conseguiram deixar a unidade.

Ainda segundo informações apuradas, entre os possíveis foragidos estaria um dos criminosos condenados pela chacina ocorrida em uma fazenda na região, que vitimou um empresário conhecido como Nego Zen, além de sua esposa e funcionários.

O apenado possui pena superior a 100 anos de reclusão e havia sido capturado recentemente na mesma região onde os crimes foram cometidos.

O caso será apurado e as medidas cabíveis devem ser adotadas pela direção da unidade prisional.