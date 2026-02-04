Briga entre familiares mobiliza polícia na zona rural de Chupinguaia

Na tarde do último domingo, 1º de fevereiro, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de briga generalizada envolvendo familiares na área rural de Chupinguaia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, na Linha 85, região de Nova Andradina, a equipe policial constatou que dois homens, de 31 e 33 anos, haviam se desentendido e entrado em luta corporal.

Os envolvidos confirmaram a briga, porém informaram que não tinham interesse em representar criminalmente. Diante da ausência de lesões aparentes, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Durante o atendimento, a esposa de um dos homens relatou verbalmente que também teria sido agredida pelo companheiro no contexto da discussão familiar. No entanto, ela não apresentava lesões e declarou expressamente não ter interesse em formalizar representação criminal.