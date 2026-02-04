Carro é destruído por incêndio após pane elétrica em Cerejeiras

Na noite desta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, um veículo Fiat Palio foi praticamente destruído após pegar fogo em via pública, no município de Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o condutor trafegava pela Rua Minas Gerais, no bairro Liberdade, quando percebeu que o automóvel começou a soltar fumaça muita no motor.

Diante da situação, o motorista parou o veículo para averiguar o problema, momento em que as chamas se alastraram rapidamente. A suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado por uma pane elétrica.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local, conseguindo controlar o fogo. Apesar da ação, o carro ficou praticamente destruído.

