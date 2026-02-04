Cerimônia do prêmio educador transformador ocorrerá em Ariquemes

A 3ª edição do Prêmio Educador Transformador terá sua cerimônia de premiação realizada no dia 12 de fevereiro, às 19 horas, no CEI – Centro de Empreendedorismo e Inovação de Ariquemes.

A iniciativa integra as ações do Programa Educação Que Transforma e reúne professores, gestores educacionais e convidados para o reconhecimento de projetos inovadores voltados à melhoria da educação.

Prêmio valoriza inovação e cocriação na educação

O Prêmio Educador Transformador tem caráter exclusivamente pedagógico e educacional, é gratuito e foi criado com o objetivo de mobilizar e conectar professores e gestores educacionais para a cocriação de soluções que enfrentem os desafios atuais e futuros do ensino. A proposta estimula a troca de experiências e o desenvolvimento de práticas aplicáveis à realidade das escolas.

Ao longo das edições, o prêmio tem se consolidado como um espaço de valorização de boas práticas educacionais, incentivando iniciativas que promovem inovação pedagógica, fortalecimento da gestão escolar e ações voltadas à inclusão e à sustentabilidade. Os projetos inscritos são avaliados conforme critérios técnicos e alinhados às diretrizes educacionais do programa.

Sebrae em Rondônia fortalece a educação empreendedora

O Sebrae em Rondônia atua como parceiro estratégico na promoção da educação empreendedora, contribuindo para o fortalecimento de práticas pedagógicas inovadoras e para a formação de estudantes mais preparados para os desafios do mundo do trabalho e da cidadania.

Por meio de ações estruturadas, programas educacionais e apoio a iniciativas como o Prêmio Educador Transformador, a instituição incentiva professores e gestores a desenvolverem projetos que conectam educação, inovação e desenvolvimento local, ampliando o impacto positivo nas escolas e na sociedade.

O diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, comentou a importância da valorização de boas práticas educacionais e destacou o papel do reconhecimento como ferramenta de transformação. “Entendemos ser muito importante o reconhecimento de práticas que inspiram e transformam. A educação é a base da nossa sociedade, e homenagear educadores que fazem a diferença tem como objetivo criar um ciclo virtuoso e disseminar boas iniciativas. O Sebrae em Rondônia é um grande parceiro da educação que transforma”.

Categorias alinhadas aos desafios da educação contemporânea

O prêmio é inspirado no tema da Bett Brasil 2025, “Educação para enfrentar crises e construir futuros sustentáveis”, e busca reconhecer projetos educacionais que contribuam efetivamente para a superação de desafios contemporâneos na aprendizagem, na gestão e na inclusão escolar.

A premiação contempla três categorias:

Inovação Pedagógica e Metodologias Ativas, destinada exclusivamente a professores;

Gestão Educacional Transformadora, voltada a gestores educacionais;

Inclusão e Sustentabilidade na Educação, aberta a professores e gestores educacionais.

Educação, impacto social e futuro

A cerimônia marca o encerramento de mais uma edição do Prêmio Educador Transformador e reforça o compromisso com a valorização dos profissionais da educação. Beneficiando educadores, estudantes e a sociedade, ao contribuir para a construção de uma educação mais inovadora, inclusiva e alinhada às demandas contemporâneas.