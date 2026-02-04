Colégio Tiradentes da Policia Militar de Guajará-Mirim é contemplado com emenda de R$ 340 mil da deputada Dra. Taíssa

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) realizou em Guajará-Mirim na segunda-feira, 2 de fevereiro, a entrega dos uniformes escolares aos alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar – Unidade 10. A ação foi viabilizada por meio de emenda parlamentar de autoria da deputada, no valor de R$ 348 mil, destinada à aquisição de uniformes para todos os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio da unidade.

Nesta terça-feira (3), a partir das 16h, acontece a entrega dos uniformes aos alunos do ensino médio. Cada aluno recebe dois kits completos: um uniforme social e um uniforme de educação física, assegurando padronização, dignidade e melhores condições para o cotidiano escolar.

A cerimônia contou com a presença da diretora da unidade, a tenente-coronel Mendes, além da representante da Superintendência Regional de Educação de Guajará-Mirim, Francisca Rosalina, servidores da escola, pais e responsáveis pelos alunos, que acompanharam de perto a entrega dos kits.

Importância do ensino militar

Durante seu pronunciamento, a deputada Dra. Taíssa destacou a superação enfrentada pelas famílias desde a implantação do modelo militar no município. Ela parabenizou os pais pelo esforço e relembrou as dificuldades iniciais, especialmente relacionadas à aquisição dos uniformes.

“Quando a escola militar chegou, não foi fácil. Muitas vezes faltavam condições para comprar o uniforme. A escola militar foi implantada justamente em locais onde havia mais dificuldade. Foi um enfrentamento, mas hoje Guajará-Mirim é referência”, afirmou.

A parlamentar também agradeceu à direção da escola, aos servidores do Colégio Tiradentes e à equipe da Seduc pelo trabalho desenvolvido, ressaltando que o ensino militar se consolidou como um modelo de excelência em todo o estado. “A escola militar, não só aqui em Guajará-Mirim, mas em Rondônia inteira, faz um trabalho fora de série. É destaque e tenho certeza de que vai permanecer crescendo cada vez mais”, completou.

Ao final da fala, Dra. Taíssa reforçou o significado da emenda parlamentar que garantiu os uniformes aos alunos, resumindo a ação com o lema que marca seu mandato: “é o recurso do povo, voltando para o povo”.

Relatos de famílias reforçam alcance social da emenda

O impacto social da iniciativa foi evidenciado nos relatos das famílias beneficiadas. A avó do aluno Rian Lucas, dona Bernadette, destacou o alívio financeiro proporcionado pela entrega dos uniformes. Segundo ela, no ano anterior a compra do material representou grande dificuldade, especialmente porque parte significativa da renda familiar é destinada a medicamentos, já que o neto é diagnosticado com autismo.

“O ano passado foi um sufoco. Não foi pouco o que eu gastei. Esse ano eu já estou começando bem, graças a Deus e a essa emenda que a doutora prometeu para nós, mães. Eu estou muito feliz”, relatou emocionada.

Outro relato foi o da dona Edilene Souza, mãe de Pedro Gabriel, aluno do 8º ano do ensino fundamental, e de Gabrielle Souza, aluna do 2º ano do ensino médio. Para ela, receber os uniformes para os dois filhos representa uma diferença significativa no orçamento familiar.

“Para mim significa muita coisa, porque são dois filhos na escola e a despesa é grande demais. Até o ano passado, o gasto com farda, material e calçado foi imenso. Esse ano, graças a Deus, a gente teve essa oportunidade de colocar nossos filhos com fardas novas já no início das aulas”, afirmou.

Dona Edilene ressaltou ainda que a iniciativa é fundamental para famílias da classe média e baixa. “Essa ajuda faz muita diferença no orçamento. Muito mesmo. Eu sou muito grata por essa oportunidade e pelo que foi feito com a gente”, completou.

Recurso público aplicado diretamente na população

A entrega dos uniformes no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Guajará-Mirim vai além de um investimento educacional. A ação representa inclusão, economia para as famílias e valorização da educação pública, reafirmando o compromisso do mandato da deputada Dra. Taíssa Sousa com políticas públicas que chegam diretamente à população.