Criminoso armado rouba celular e documentos em via pública de Vilhena

Na noite de terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo à mão armada em frente a uma residência localizada na Avenida Juracy Corrêa Muller, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que estava sentada em frente à casa, utilizando o aparelho celular, quando foi surpreendida por um homem trajando camiseta de manga longa de cor verde, com a letra “D” estampada na parte frontal.

De posse de uma arma de fogo, aparentando ser uma pistola de cor preta, o suspeito anunciou o assalto e exigiu a entrega do celular. Além do aparelho, também foram levados a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Registro Geral (RG) da vítima.

Após a ação criminosa, o autor fugiu do local utilizando uma motocicleta de marca e modelo não informados, não sendo possível obter mais características do veículo.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso.