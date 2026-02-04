Cristiane Lopes abre os trabalhos legislativos de 2026 reafirmando trabalho entrega e compromisso com RO

A Câmara dos Deputados deu início oficialmente aos trabalhos legislativos de 2026, um ano estratégico para o Brasil e decisivo por ser ano eleitoral. Representando Rondônia, a deputada federal Cristiane Lopes ressaltou que o novo período legislativo será marcado por ainda mais diálogo e compromisso com a população do estado.

“Começamos 2026 com muita responsabilidade e expectativa. É um ano que exige ainda mais trabalho, transparência e compromisso com o povo. Nosso mandato segue firme na defesa de Rondônia, garantindo recursos, acompanhando de perto as demandas e cobrando resultados”, afirmou a deputada.

Ao longo do ano, Cristiane Lopes destacou que seguirá empenhada na destinação de recursos federais para Rondônia, com prioridade para áreas como saúde, educação, famílias atípicas, agronegócio, infraestrutura, assistência social e fortalecimento dos municípios, especialmente do interior.

A parlamentar reforçou que sua atuação continuará focada em transformar emendas e articulações em benefícios concretos para a população. “Meu compromisso é claro, trabalhar para que os recursos cheguem à ponta, atendendo quem mais precisa. Rondônia pode contar com uma deputada presente, atuante e que não se omite diante das necessidades do nosso estado”.

Conhecida pela atuação próxima da população, a deputada mantém diálogo constante com os rondonienses por meio das redes sociais, onde presta contas do mandato, ouve demandas e defende pautas como valorização da vida, fortalecimento da família, desenvolvimento regional e melhoria dos serviços públicos.

Com a retomada das atividades legislativas, Cristiane Lopes afirmou que o cenário eleitoral não diminui a responsabilidade do Parlamento, mas aumenta a necessidade de compromisso com resultados.

“Mesmo sendo um ano eleitoral, o trabalho não para. Nosso foco é legislar, fiscalizar e garantir que Rondônia continue avançando. Meu mandato seguirá aberto ao diálogo e totalmente dedicado ao desenvolvimento do nosso estado”.

A deputada reafirmou que 2026 será um ano de intenso trabalho no Congresso Nacional, com o objetivo de fortalecer Rondônia e representar, com seriedade e responsabilidade, cada cidadão rondoniense.