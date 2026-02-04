Deputada Lebrinha destina R$ 700 mil para Secretaria de Obras de Alvorada d’Oeste

A liberação ocorreu por meio de indicação parlamentar apresentada após articulações dos vereadores Diego Souza, Osmar do Idaron e o prefeito Jair. O objetivo é assegurar a manutenção dos serviços executados pela pasta.

Com o investimento, o município poderá manter e recuperar a infraestrutura urbana. A medida contribui para a conservação de vias, calçadas, canteiros e demais espaços públicos. A ação assegura a continuidade dos serviços e melhora as condições de mobilidade e segurança da população.

Desde o início do mandato, a parlamentar tem como objetivo ampliar a capacidade de atendimento das prefeituras e melhorar a qualidade de vida nos municípios de Rondônia. Segundo Lebrinha, “temos atuado para atender as demandas dos municípios, garantindo recursos que contribuem para o funcionamento dos serviços públicos e o desenvolvimento local”.

A deputada destacou a importância do apoio do Governo do Estado de Rondônia e das parcerias municipais para garantir a aplicação do recurso.