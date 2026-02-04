Investimento de Cássio Gois fortalece agricultura familiar e beneficia mais de 150 famílias em Cacoal

O deputado estadual Cássio Gois destinou R$ 410 mil em recursos para a aquisição de novos equipamentos agrícolas à Associação Vida Nova, localizada na Linha 10, zona rural do município de Cacoal. O investimento representa um marco histórico para a comunidade, que aguardava há 25 anos pela chegada da modernização no campo.

Mais de 150 famílias da agricultura familiar serão diretamente beneficiadas com os novos maquinários, que vão fortalecer a produção rural, melhorar as condições de trabalho no campo e ampliar a capacidade produtiva da associação.

O recurso é fruto de uma parceria entre o deputado Cássio Gois e o vereador Carlos Freitas, por meio de indicação parlamentar, com foco no fortalecimento da agricultura familiar e no desenvolvimento das comunidades rurais.

Equipamentos adquiridos

Com o investimento, foram adquiridos um trator profissional cabinado, de alto padrão tecnológico, um pulverizador agrícola motorizado e acoplado ao trator, uma grade hidráulica e um tratorito (trator de roça/campo), ampliando a versatilidade das atividades no campo e garantindo mais eficiência no preparo do solo e no manejo das lavouras.

Produção de café e impacto na comunidade

De acordo com estimativas da própria comunidade, a safra atual deve alcançar aproximadamente 9 mil sacas de café. Com a chegada do novo maquinário, o processo produtivo passa a contar com mais agilidade, redução do esforço físico e melhores condições de trabalho para os produtores rurais.

Morador da Linha 10, Desinho destacou que os implementos irão beneficiar todos os produtores da comunidade, fortalecendo o trabalho coletivo da associação e representando a realização de um sonho antigo dos moradores, que aguardavam há décadas por equipamentos de porte profissional.

O ex-presidente da Associação Vida Nova, Sérgio Aparecido, ressaltou que o investimento fortalece a entidade e contribui diretamente para o crescimento da produção local. Segundo ele, os novos equipamentos irão somar de forma significativa no dia a dia dos agricultores, ampliando a capacidade de atendimento da associação às famílias associadas.

O vereador Carlos Freitas, responsável pela indicação do recurso, afirmou que a entrega dos maquinários garante mais conforto, dignidade e melhores condições de trabalho aos produtores rurais, além de representar a continuidade do progresso para a comunidade da Linha 10.

Já o deputado Cássio Gois reforçou que investir na agricultura familiar é fortalecer a economia, lembrando que é do campo que vem a produção que abastece e sustenta a cidade. O parlamentar destacou que é uma honra contribuir com as famílias agricultoras e afirmou que tem destinado recursos para Cacoal e para diversos municípios da região, com o objetivo de gerar trabalho, renda e desenvolvimento no interior do estado.

Compromisso com o campo

O deputado Cássio Gois reafirma seu compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e com políticas públicas que garantam melhores condições de produção no campo. A entrega dos equipamentos à Associação Vida Nova simboliza mais um avanço concreto na valorização dos pequenos produtores de Cacoal e região.