Mais um provedor de internet é alvo de incêndio criminoso em Cerejeiras

Na madrugada de terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, um provedor de internet foi alvo de um incêndio criminoso em Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, dois homens encapuzados pularam o muro da empresa, arrombaram uma porta e tiveram acesso a duas salas, onde espalharam gasolina e atearam fogo.

A dupla ainda tentou incendiar um depósito, mas as chamas não se alastraram.

A situação foi percebida por um funcionário ao chegar para trabalhar pela manhã, que acionou a Polícia Civil. Equipes foram enviadas ao local para iniciar as investigações. Câmeras de segurança registraram a ação dos suspeitos, que fugiram em uma motocicleta após o crime.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) realizou os trabalhos de praxe. O caso segue sob investigação. A empresa teve prejuízos significativos em equipamentos.

Este não é o primeiro registro de violência contra provedores de internet no município. No ano passado, outra empresa do setor também foi alvo de incêndio criminoso em Cerejeiras, além de registros de ameaças a provedores em outras cidades do estado.

