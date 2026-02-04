Mulher morre após capotamento de veículo em Chupinguaia

No final da manhã desta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, uma mulher identificada como Jucineide Oliveira, de 57 anos, morreu após o veículo em que estava capotar no município de Chupinguaia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima deixou de utilizar o ônibus que a transportava diariamente ao trabalho e seguiu de carona em um carro, acompanhada do motorista e de outro passageiro.

Ao trafegar por uma curva nas proximidades de um frigorífico, o condutor perdeu o controle da direção, fazendo com que o veículo capotasse as margens da rodovia.

Jucineide não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O motorista e o outro ocupante do carro sofreram apenas ferimentos leves.

O condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena para as providências cabíveis.

A vítima era natural do estado do Ceará. Ela trabalhava no frigorífico. Até o momento, não há informações se o corpo será transladado para sua cidade natal ou sepultado em Chupinguaia.