quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026.

PM recupera motocicleta com registro de roubo em Vilhena

Veículo estava abandonado há vários dias em avenida do bairro Parque Industrial Novo Tempo
Veículo recuperado pela guarnição da Rádio Patrulha em Vilhena

Na noite de terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta com registro de roubo ou furto na Avenida Alípio Ernesto Graebin, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada após denúncia de que o veículo estava abandonado sobre a calçada desde o sábado anterior, sem que ninguém comparecesse para retirá-lo, o que gerou suspeitas quanto à sua procedência.

No local, os policiais realizaram consulta ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito e constataram que a motocicleta Yamaha YBR, de cor azul, possuía restrição criminal ativa.

Diante da confirmação, o veículo foi apreendido e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.

