PM recupera motocicleta com registro de roubo em Vilhena

Na noite de terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta com registro de roubo ou furto na Avenida Alípio Ernesto Graebin, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada após denúncia de que o veículo estava abandonado sobre a calçada desde o sábado anterior, sem que ninguém comparecesse para retirá-lo, o que gerou suspeitas quanto à sua procedência.

No local, os policiais realizaram consulta ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito e constataram que a motocicleta Yamaha YBR, de cor azul, possuía restrição criminal ativa.

Diante da confirmação, o veículo foi apreendido e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.