PM recupera objetos furtados e apreende menores após crime no centro de Vilhena

Na madrugada desta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Major Amarante, na região central de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, imagens do sistema de monitoramento auxiliaram na identificação de um dos envolvidos, já conhecido no meio policial.

Diante das informações, a guarnição realizou diligências em endereços previamente conhecidos, onde localizou um menor de idade que autorizou a entrada dos policiais no imóvel.

Durante as buscas, foram apreendidas caixas de som, relógios, ferramentas e um aparelho celular, além de instrumentos que teriam sido utilizados na prática do furto. O menor confessou participação no crime e relatou o envolvimento de outros indivíduos.

Em continuidade às diligências, a equipe policial localizou mais objetos subtraídos em outra residência, incluindo caixas de som e um televisor. Um homem foi preso pelo crime de receptação.

Posteriormente, outra menor compareceu à unidade policial acompanhada de sua responsável legal e confessou participação na ação criminosa.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e encaminhado às autoridades competentes para as providências cabíveis.

