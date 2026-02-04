Facebook Instagram
quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026.

PM recupera objetos furtados e apreende menores após crime no centro de Vilhena

Ação ocorreu após análise de imagens de câmeras de monitoramento
Imagens do sistema de monitoramento auxiliaram na identificação de um dos envolvidos

Na madrugada desta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Major Amarante, na região central de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, imagens do sistema de monitoramento auxiliaram na identificação de um dos envolvidos, já conhecido no meio policial.

Diante das informações, a guarnição realizou diligências em endereços previamente conhecidos, onde localizou um menor de idade que autorizou a entrada dos policiais no imóvel.

Durante as buscas, foram apreendidas caixas de som, relógios, ferramentas e um aparelho celular, além de instrumentos que teriam sido utilizados na prática do furto. O menor confessou participação no crime e relatou o envolvimento de outros indivíduos.

Em continuidade às diligências, a equipe policial localizou mais objetos subtraídos em outra residência, incluindo caixas de som e um televisor. Um homem foi preso pelo crime de receptação.

Posteriormente, outra menor compareceu à unidade policial acompanhada de sua responsável legal e confessou participação na ação criminosa.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e encaminhado às autoridades competentes para as providências cabíveis.

>>>Vídeo:

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.