Polícia Civil de Vilhena elucida duplo homicídio ocorrido em 2024 e divulga imagem de foragido

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) de Vilhena, concluiu a investigação referente a um duplo homicídio ocorrido na madrugada do dia 06 de julho de 2024, crime que vitimou dois jovens no município de Vilhena.

Conforme apurado no caderno investigativo, por volta das 01h16, as vítimas Hiago Nepomuceno França, de 16 anos, e Eduardo Souza Moreira, de 18 anos, trafegavam de bicicleta pela Avenida Paraná, acompanhados de duas adolescentes, quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo calibre 9mm, efetuados por um indivíduo que se deslocava em uma motocicleta.

O primeiro homicídio ocorreu nas proximidades do Posto Ouro Verde, onde Hiago foi atingido por três disparos, sendo um na região da nuca, próximo à orelha direita, e outro nas costas, vindo a óbito no local. Cerca de cem metros adiante, nas imediações da Escola Ivete Brustolin, o autor alcançou a segunda vítima, Eduardo Souza Moreira, que também foi alvejado por disparos, sendo atingido na região lombar esquerda, resultando em morte imediata.

Testemunhas relataram que o autor conduzia uma motocicleta, possivelmente uma Honda Bros de cor vermelha e branca ou uma Titan branca e azul, evadindo-se logo após a prática dos crimes.

No decorrer das investigações, foram realizadas diversas diligências, com produção de provas técnicas, científicas e testemunhais, que permitiram à equipe da DERCCV identificar a autoria e esclarecer a motivação dos crimes, a qual está relacionada à disputa entre facções criminosas rivais, envolvendo a TDR e o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Ao final do inquérito policial, o Delegado responsável indiciou André Luiz Silva, conhecido pelos vulgos “Pilão”, “Andrezinho” ou “Chucky”, que se encontra foragido, pela prática de duplo homicídio qualificado, pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, em concurso formal, conforme o artigo 121, §2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 70, todos do Código Penal, tendo como vítimas Hiago Nepomuceno França e Eduardo Souza Moreira.

André também é procurado pela Justiça pelo homicídio de Anderson de Souza Dias, conhecido como “Andinho”, ocorrido em 24 de julho de 2024, possuindo mandado de prisão em aberto.

DIVULGAÇÃO DE IMAGEM

Com o objetivo de auxiliar na captura do foragido, a Polícia Civil divulgou a imagem do investigado e solicita o apoio da população. Informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones (69) 3322-3001 ou 197 (WhatsApp), pelo contato direto com a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, no número (69) 9914-3649 (WhatsApp da DERCCV), ou ainda pelo telefone da Polícia Militar (69) 3322-3935.

A Polícia Civil reforça que a colaboração da comunidade é fundamental para a localização e prisão do foragido, bem como para a responsabilização dos envolvidos, reafirmando seu compromisso com a segurança pública e a preservação da ordem no município de Vilhena.