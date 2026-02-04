Prefeitura decreta luto oficial de três dias pela morte de servidor em Corumbiara

A Prefeitura de Corumbiara, no Cone Sul de Rondônia, decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do servidor público municipal Ajaj Alabi, ocorrido nesta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, em decorrência de complicações pós-cirúrgicas.

O decreto foi assinado pelo prefeito Leandro Teixeira Vieira, que lamentou a morte do servidor e destacou os relevantes serviços prestados ao município ao longo de sua trajetória profissional.

Conforme estabelece o Decreto Municipal, durante o período de luto oficial as bandeiras do município permanecerão hasteadas a meio mastro em todos os prédios públicos, em sinal de respeito e pesar.

O documento considera a contribuição de Ajaj Alabi para o serviço público, bem como o sentimento de consternação que atinge familiares, colegas de trabalho e a comunidade corumbiarense.

Ajaj Alabi teve atuação destacada nas áreas de educação, esporte e gestão pública. Foi professor das redes estadual e municipal de ensino e exerceu o cargo de secretário municipal de Educação de Corumbiara.

Também esteve diretamente envolvido em ações esportivas no município e, mais recentemente, atuava como assessor direto do gabinete do prefeito, auxiliando na condução de políticas públicas municipais.

O prefeito Leandro Vieira ressaltou o legado deixado por Ajaj Alabi no serviço público e na comunidade local, reconhecendo sua dedicação ao município ao longo dos anos.