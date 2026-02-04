Secretário desmente boatos sobre possível retomada da gestão do Hospital Regional em Vilhena

O secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Borges, negou que a Prefeitura esteja avaliando ou realizando qualquer movimentação para retomar a gestão do Hospital Regional, atualmente sob responsabilidade do Governo do Estado de Rondônia.

A declaração ocorre após boatos de internautas em grupos de WhatsApp e redes sociais, que sugeria a possibilidade de reversão do acordo firmado entre Município e Estado.

Segundo Wagner Borges, o conteúdo divulgado não teve origem na administração municipal. “Essa informação não partiu de nós”, afirmou o secretário ao ser questionado sobre o tema.

ACORDO FIRMADO EM DEZEMBRO

A gestão do Hospital Regional de Vilhena foi transferida ao Estado em dezembro de 2025, por meio de acordo institucional firmado entre a Prefeitura e o Governo de Rondônia. Desde então, a unidade passou a integrar a estrutura estadual de saúde, com responsabilidades administrativas e financeiras sob gestão do Executivo estadual.

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO

Sobre a hipótese de retorno da administração do hospital ao município, Wagner Borges explicou que uma eventual mudança dependeria de questões legais. “Isso já seria uma questão jurídica”, declarou.

Em seguida, o secretário acrescentou que, na avaliação dele, não há viabilidade para a reversão do acordo. “Creio que não tem como voltar”, disse.

NENHUMA MOVIMENTAÇÃO DA PREFEITURA

O secretário municipal de Saúde também afirmou não ter conhecimento de qualquer iniciativa formal da Prefeitura de Vilhena com o objetivo de reverter a transferência da gestão do Hospital Regional. Segundo ele, não houve encaminhamentos administrativos ou jurídicos nesse sentido.

Wagner reforçou que informações oficiais sobre a saúde pública de Vilhena são divulgadas exclusivamente pelos canais institucionais da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde ou através de declarações dadas oficialmente pelos gestores aos veículos de imprensa.