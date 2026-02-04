Facebook Instagram
quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026.

Secretário desmente boatos sobre possível retomada da gestão do Hospital Regional em Vilhena

Transferência ao Estado aconteceu em dezembro de 2025 por meio de acordo institucional
Secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Borges / Foto: Extra de Rondônia

O secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Borges, negou que a Prefeitura esteja avaliando ou realizando qualquer movimentação para retomar a gestão do Hospital Regional, atualmente sob responsabilidade do Governo do Estado de Rondônia.

A declaração ocorre após boatos de internautas em grupos de WhatsApp e redes sociais, que sugeria a possibilidade de reversão do acordo firmado entre Município e Estado.

Segundo Wagner Borges, o conteúdo divulgado não teve origem na administração municipal. “Essa informação não partiu de nós”, afirmou o secretário ao ser questionado sobre o tema.

ACORDO FIRMADO EM DEZEMBRO

A gestão do Hospital Regional de Vilhena foi transferida ao Estado em dezembro de 2025, por meio de acordo institucional firmado entre a Prefeitura e o Governo de Rondônia. Desde então, a unidade passou a integrar a estrutura estadual de saúde, com responsabilidades administrativas e financeiras sob gestão do Executivo estadual.

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO

Sobre a hipótese de retorno da administração do hospital ao município, Wagner Borges explicou que uma eventual mudança dependeria de questões legais. “Isso já seria uma questão jurídica”, declarou.

Em seguida, o secretário acrescentou que, na avaliação dele, não há viabilidade para a reversão do acordo. “Creio que não tem como voltar”, disse.

NENHUMA MOVIMENTAÇÃO DA PREFEITURA

O secretário municipal de Saúde também afirmou não ter conhecimento de qualquer iniciativa formal da Prefeitura de Vilhena com o objetivo de reverter a transferência da gestão do Hospital Regional. Segundo ele, não houve encaminhamentos administrativos ou jurídicos nesse sentido.

Wagner reforçou que informações oficiais sobre a saúde pública de Vilhena são divulgadas exclusivamente pelos canais institucionais da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde ou através de declarações dadas oficialmente pelos gestores aos veículos de imprensa.

 

 

 

