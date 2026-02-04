Sílvia Cristina e Maurício Carvalho discutem o fortalecimento da federação União Progressista em RO

Os deputados federais Sílvia Cristina e Maurício Carvalho, se reuniram nesta segunda-feira (2) em Porto Velho, para discutir o fortalecimento da federação União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e Progressistas, e também sobre as pré-candidaturas majoritárias, além da composição para as eleições proporcionais.

Sílvia preside o Progressista no Estado e é pré-candidata ao Senado, com uma boa colocação em todas as pesquisas. Já Maurício deve sair à reeleição à Câmara Federal.

“Estamos na pré-campanha, mas o processo eleitoral já está sendo conduzido, com as definições de composições, de alinhamentos políticos e estabelecendo os nomes de pré-candidaturas majoritárias. É um processo importante neste momento, pois estou pré-candidata ao Senado e ter o apoio da federação nessa empreitada é decisivo”, explicou Sílvia Cristina.

O fortalecimento da federação foi um tema importante no encontro. A formação de uma nominata forte, para estadual e federal, é uma prioridade. A federação trabalha ainda para apresentar um nome competitivo ao Governo.