Vereador Eliton Costa se reúne com secretário estadual para tratar de repasses ao sistema de saúde de Vilhena

O vereador Eliton Costa esteve em Porto Velho, nesta quarta-feira, 4 de fevereiro, em reunião com o secretário estadual de Saúde, coronel Jefferson Rocha, para tratar dos repasses financeiros destinados ao sistema de saúde local de Vilhena.

O encontro ocorreu em meio a debates públicos e à circulação de informações divergentes sobre a gestão da saúde no município.

Eliton Costa informou que a agenda teve como objetivo buscar esclarecimentos formais sobre os valores transferidos pelo Governo de Rondônia ao Município, conforme acordo firmado entre Estado e Prefeitura para o custeio das ações do sistema de saúde local.

ESTADO PROMETE DIVULGAR ORDENS BANCÁRIAS E COMPROVANTES

Durante a reunião, o secretário estadual de Saúde informou que o Governo do Estado irá divulgar ordens bancárias, datas e comprovantes de repasses referentes a todo o ano de 2025. Segundo o parlamentar, a medida tem como finalidade garantir transparência aos pagamentos realizados e esclarecer as responsabilidades sobre a aplicação dos recursos públicos.

Ficou definido, conforme relatado por Eliton Costa, que o Estado dará acesso a toda a documentação relacionada aos repasses efetuados ao Município, especialmente aqueles vinculados aos compromissos assumidos no acordo de cooperação entre Estado e Prefeitura para o funcionamento do sistema de saúde local.

REGISTRO EM VÍDEO E ESCLARECIMENTO PÚBLICO

O vereador informou ainda que registrou em vídeo parte da reunião, na qual o próprio secretário estadual confirma os encaminhamentos sobre a divulgação das informações financeiras. De acordo com Eliton, o material será utilizado para ampliar o acesso público aos dados oficiais.

Segundo o parlamentar, a disponibilização dos documentos permitirá apuração técnica das responsabilidades sobre problemas registrados na gestão municipal da saúde, que envolve também a atuação da Santa Casa de Misericórdia Chavantes, entidade vinculada à execução dos serviços. Assista ao vídeo AQUI.