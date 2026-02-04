Vilhena sedia Copa Master 40+ de Voleibol neste final de semana

A Copa Master Vilhena 40+ de Voleibol agitará o município de Vilhena neste final de semana.

A competição, que acontecerá neste sábado, 7, e no domingo, 8, terá como sede o Ginásio Geraldão, e reunirá atletas veteranos de diversas cidades rondonienses, incluindo equipes de Porto Velho, Ji-Paraná e Presidente Médici.

Organizada pelo desportista Amarildo dos Santos e realizada com apoio da Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), a competição tem 8 equipes confirmadas, cinco delas na categoria masculina, e três na feminina.

Os jogos começam no sábado, 07, a partir das 08h e seguem ao longo do final de semana.