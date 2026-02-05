APAE de Ariquemes executa projeto de segurança contra pânico e incêndio com emenda do deputado Alex Redano

Uma grande conquista para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Ariquemes é a execução do Projeto de Segurança contra Pânico e Incêndio, ação fundamental para garantir mais proteção aos alunos, professores, colaboradores, familiares e a toda a comunidade atendida pela instituição. O projeto prevê a aquisição de materiais para manutenção predial, a elaboração do projeto técnico de engenharia e a regularização de todas as licenças exigidas pelos órgãos competentes. As medidas seguem rigorosamente as normas vigentes e visam adequar a estrutura da APAE para situações de emergência, oferecendo um ambiente mais seguro e acessível.

Para o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), a emenda representa mais do que um investimento em infraestrutura, simbolizando cuidado, responsabilidade e compromisso com a inclusão. “Estamos falando de uma instituição que cuida de pessoas especiais, que merecem toda a atenção do poder público. Essa emenda garante segurança para os alunos, tranquilidade para os pais e melhores condições de trabalho para os professores e colaboradores. Cada emenda destinada para a APAE é um investimento em vidas, em dignidade e em um futuro mais humano”, destacou o parlamentar.

Atualmente, a APAE de Ariquemes atende cerca de 350 pessoas com deficiência intelectual e múltipla, público que necessita de atenção redobrada e de estruturas apropriadas, especialmente em casos de pânico ou incêndio. A implantação do sistema representa um avanço significativo na preservação da vida e no bem-estar de todos que frequentam a instituição de segunda a sexta-feira.

O investimento total no projeto é de R$ 183 mil. Desse valor, R$ 135 mil são oriundos de emenda parlamentar do deputado Alex Redano, com repasse realizado pelo Governo do Estado de Rondônia. A APAE também realizou aplicações financeiras dos recursos recebidos, obtendo um rendimento de R$ 48 mil, que foi integralmente incorporado à execução da obra.

Segundo a direção da APAE de Ariquemes, o Projeto de Segurança contra Pânico e Incêndio traz mais segurança e tranquilidade às famílias e aos profissionais que atuam na instituição, além de proporcionar um ambiente mais protegido para os alunos, que passam grande parte do dia no local. A obra também reforça o compromisso da entidade com a qualidade do atendimento, a inclusão social e o cumprimento das normas de segurança.

A execução do projeto reafirma a importância da parceria entre o poder público e as entidades filantrópicas, demonstrando que investimentos bem direcionados geram impactos diretos e positivos na vida de quem mais precisa.