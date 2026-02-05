Após apreensão de drogas em Vilhena, PF cumpre prisões e mandados de busca no Paraná

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, a Operação Compacto, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas.

A ação, determinada pela Justiça Federal de Vilhena (RO), mobilizou 23 policiais federais para o cumprimento de três mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão, todos realizados na cidade de Curitiba (PR).

As investigações tiveram início em julho de 2025, após a prisão em flagrante de um indivíduo que transportava aproximadamente 1,251 tonelada de entorpecentes, entre maconha do tipo skunk e haxixe.

No decorrer das apurações, conduzidas pela Delegacia da Polícia Federal em Vilhena, foi identificado que o grupo criminoso utilizava veículo “batedor” para antecipar fiscalizações policiais, além de empregar terceiros para auxiliar no transporte da droga.

O cumprimento das ordens judiciais contou com o apoio operacional de policiais federais lotados em Curitiba, em suporte à investigação conduzida pela Polícia Federal em Rondônia.

Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, cujas penas somadas podem ultrapassar 25 anos de reclusão.