Atuação da deputada Lebrinha garante R$ 4 milhões para a saúde em São Miguel do Guaporé

O valor já está disponível na conta da Secretaria Municipal de Saúde e está vinculado ao Custeio da Atenção Primária (PAP), podendo ser utilizado para despesas de manutenção das unidades básicas de saúde.

Segundo a deputada Lebrinha, a viabilização do recurso permite que o município avance no atendimento à população. “Garantir que esse valor seja efetivamente liberado é fundamental para fortalecer a atenção primária e assegurar melhores condições de funcionamento das unidades de saúde”, afirmou.

Os recursos poderão ser aplicados na aquisição de medicamentos, na ampliação das campanhas de vacinação e no apoio às equipes de agentes de saúde que atuam no município.

A execução dos valores ficará sob responsabilidade da gestão municipal. As ordens bancárias foram processadas em um único dia, totalizando R$ 4 milhões destinados ao município.

Com o repasse efetivado, a administração municipal poderá dar sequência aos procedimentos administrativos necessários para a aplicação dos recursos na rede pública de saúde.