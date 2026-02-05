COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

EMBAIXADOR VENDAS GWM – JANEIRO

Em Cacoal/RO, na GWM Mega Motors da marca GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, André Dotto Pacheco foi o EMBAIXADOR DE VENDAS DO MÊS DE JANEIRO 2026 – GWM





SICOOB FRONTEIRAS EM EVENTO NACIONAL

Em Brasília/DF, aconteceu nos dias 12 e 13 de novembro último, o PENSE SICOOB evento nacional que reuniu lideranças dos Sistemas Regionais do Sicoob, do Centro Cooperativo Sicoob e de instituições parceiras, além de autoridades e formadores de opinião do Brasil e do mundo, onde o objetivo é fortalecer diretrizes estratégicas para o futuro da instituição. O SICOOB FRONTEIRAS cooperativa financeira que tem sua sede em Cacoal/RO e está presente em três estados brasileiros Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, foi representado pelo presidente Carlos Alberto Biazi e pelos diretores de negócio Rosilaine Repiso Izidoro e José Aparecido Rodrigues no evento.

IVONE FARÁ ANIVERSÁRIO

AMANHÃ, DIA SEIS, é o aniversário de IVONE NOGUEIRA FOLI. Na foto a aniversariante em foto de final de ano com a família, o esposo Otávio Foli, a filha Syndell Foli com sua filha Mariana Foli Crivelaro e o esposo Ermerson Bino, e o filho Otávio Henrique Foli

CASA & DECORAÇÃO – ABIMAD 2026

Com 26 ANOS em Cacoal, a CASA E DECORAÇÃO loja de móveis e decoração, a mais completa no estado de Rondônia, está localizada em prédio próprio e moderno. Com amplo espaço em sua estrutura, o prédio possui três pavimentos, com diversos e inúmeros showrooms, o que possibilita uma maior exposição de seus produtos. Na foto o empresário Wender Garcia que participou da ABIMAD 2026 no São Paulo Expo em São Paulo/SP, com encerramento no último dia 30, feira que reuniu as principais marcas de móveis e acessórios de alta decoração da América Latina

CASA & DECORAÇÃO – VIA STAR Tapetes e RUDNICK

O empresário Wender Garcia participou da ABIMAD 2026 no São Paulo Expo em São Paulo/SP, com encerramento no último dia 30, feira que reuniu as principais marcas de móveis e acessórios de alta decoração da América Latina, e visitou o stand da VIA STAR Tapetes e foi recepcionado por Elson Dotti representante das marcas Tapetes Via Star e Rudnick

CASA & DECORAÇÃO – UULTIS

O empresário Wender Garcia participou da ABIMAD 2026 no São Paulo Expo em São Paulo/SP, com encerramento no último dia 30, feira que reuniu as principais marcas de móveis e acessórios de alta decoração da América Latina, e encontrou com Vanusa Vilela Rezende representante da marca UULTIS

REVISTA MARISA LINHARES – Claudemir Borghi

Em Cacoal/RO, o médico Otorrinolaringologista CLAUDEMIR BORHI recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual foi homenageado

REVISTA MARISA LINHARES – Casa & Decoração e Dimare

Em Cacoal/RO, o empresário Wesley Garcia sócio proprietário da DIMARE CACOAL loja de móveis planejados e CASA & DECORAÇÃO a mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual as empresas foram homenageadas

REVISTA MARISA LINHARES – COQE Salon

Em Cacoal/RO, a empresária Sandra Morato proprietária do COQE SALON, recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual seu salão de beleza foi homenageado