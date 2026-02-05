Deputado Luizinho Goebel reforça apoio a municípios do interior durante semana de agenda intensa

Em uma semana de agenda lotada na capital, o deputado estadual Luizinho Goebel recebeu caravanas de lideranças políticas de diferentes regiões de Rondônia para o encaminhamento de demandas municipais, reforçando o apoio do mandato aos municípios do interior do estado.

Nesta quarta-feira, o parlamentar atendeu uma comitiva de Alvorada e outra de Cabixi, ambas acompanhadas por vereadores e representantes do Legislativo municipal.

Apoio contínuo aos municípios rondonienses

Durante os encontros, foram apresentadas demandas relacionadas a áreas como infraestrutura, saúde, educação e desenvolvimento local. As reuniões tiveram como foco o encaminhamento técnico e político das solicitações, com o acompanhamento do mandato junto aos órgãos estaduais e demais instâncias competentes.

O gabinete do deputado Luizinho Goebel tem mantido atuação permanente em favor de Alvorada do Oeste, Cabixi e de dezenas de outros municípios do interior, recebendo prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias ao longo de todo o ano para tratar de projetos, emendas parlamentares e ações estruturantes.

Interior como prioridade no mandato

A agenda com as comitivas integra uma estratégia do parlamentar de manter diálogo direto com as administrações municipais, garantindo que as necessidades locais cheguem ao Parlamento estadual e aos setores responsáveis do Governo.

A atuação junto aos municípios do interior tem sido uma das marcas do mandato de Luizinho Goebel, que mantém portas abertas para lideranças de diversas regiões de Rondônia, fortalecendo a articulação institucional e o atendimento às demandas regionais.