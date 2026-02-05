Deputado Thiago Flores garante recursos para nova UBS em Migrantinópolis

Emenda parlamentar no valor de R$ 1,8 milhão será usada na construção de uma UBS Porte II no distrito de Migrantinópolis, em Novo Horizonte do Oeste.

O deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) garantiu o pagamento de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1.887.023,00 para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte II no distrito de Migrantinópolis, em Novo Horizonte do Oeste, interior de Rondônia.

A conquista é fruto de uma parceria direta com o vereador Diogo Padilha, que apresentou a demanda local e atuou junto ao mandato para viabilizar o investimento. A nova UBS vai fortalecer a atenção primária, oferecendo mais estrutura, melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e atendimento mais digno à população.

Segundo o deputado, investir em saúde básica é investir em qualidade de vida.

“A UBS é a porta de entrada do SUS. Quando ela funciona bem, toda a rede funciona melhor. Esse recurso pago significa obra saindo do papel e atendimento chegando aonde as pessoas moram”, destacou Thiago Flores.

A unidade Porte II permitirá a ampliação dos serviços oferecidos, reduzindo deslocamentos da população para outros municípios e garantindo mais agilidade nos atendimentos.