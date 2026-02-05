Dupla é presa com fios de cobre de origem suspeita em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar prendeu dois homens por posse de fios de cobre de procedência suspeita em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha realizava rondas nas proximidades do ginásio Geraldão, no bairro Alto Alegre, quando avistou a dupla na Rua 916.

Um dos abordados carregava uma mochila, enquanto o outro observava o material em seu interior, o que chamou a atenção dos policiais.

Durante a revista, foi encontrado cerca de um quilo de fios de cobre. Um dos suspeitos alegou que estaria vendendo o material para comprar alimentos, enquanto o outro afirmou trabalhar com reciclagem e disse ter adquirido os fios, mesmo sabendo da origem duvidosa.

Diante da situação, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.