Ezequiel Neiva se reúne com prefeitos do Cone Sul para alinhar investimentos prioritários na região

O deputado Estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) recebeu, em seu gabinete na Assembleia Legislativa, cinco dos sete prefeitos que compõem o Cone Sul do estado, em uma reunião estratégica para o fortalecimento do desenvolvimento regional.

O encontro reforçou o diálogo institucional e teve como foco principal o alinhamento de investimentos prioritários para cada município.

Durante a reunião, o parlamentar ouviu as demandas apresentadas pelos gestores municipais e reafirmou o compromisso com ações concretas que promovam melhorias na infraestrutura, no setor produtivo e na qualidade de vida da população do Cone Sul. Participaram do encontro os prefeitos Sinésio José, de Cerejeiras; Leandro da Saúde, Corumbiara; Silvano Almeida Cabixi; Valéria Garcia Pimenteiras, e Wesley Araújo, de Chupinguaia.

Ezequiel Neiva considerou o encontro como um momento histórico por reunir lideranças que representam grande parte da população do Cone Sul, reforçando a união entre os municípios e o compromisso coletivo com o crescimento regional. O deputado informou ainda que em breve se reunirá com os prefeitos de Vilhena, Delegado Flori, e de Colorado do Oeste, Edinho da Rádio, que não puderam estar presentes.

Para o prefeito de Cerejeiras, Sinésio José, o apoio do deputado tem sido decisivo para o avanço do município. “O deputado Ezequiel Neiva é um grande parceiro de Cerejeiras. Os investimentos destinados por ele têm fortalecido nossa infraestrutura e garantido melhores condições de trabalho para o setor produtivo e para a população”, destacou o prefeito ao citar que nos últimos dias o município recebeu R$ 1 milhão para a saúde, R$ 2 milhões para obras de recapeamento de vias pavimentadas e R$ 1,5 milhão para a aquisição de fertilizantes visando atender a demanda de pequenos produtores.

Já o prefeito Leandro da Saúde ressaltou a atenção constante do parlamentar às necessidades locais. Disse que o parlamentar conhece a realidade do interior e sempre esteve presente com recursos e ações que fazem a diferença no dia a dia. “As nossas estradas e a nossa educação têm avançado graças à parceria tem gerado resultados concretos para Corumbiara”, afirmou.

O prefeito de Cabixi, Silvano Almeida, enfatizou o impacto dos investimentos destinados ao município. “Os recursos encaminhados pelo deputado Ezequiel Neiva têm sido fundamentais para o desenvolvimento de Cabixi. É um parlamentar que cumpre compromissos e trabalha com seriedade pelo Cone Sul. Recentemente recebemos uma retroescavadeira para atender o setor rural e um micro-ônibus para a saúde”, pontuou.

Para a prefeita de Pimenteiras, Valéria Garcia, a atuação do deputado representa sensibilidade e compromisso com os municípios menores. “Ezequiel Neiva sempre olhou para Pimenteiras com atenção e respeito. Os investimentos que ele viabilizou ajudam diretamente a melhorar os serviços e a qualidade de vida da nossa população”, destacou.

Durante a reunião, o parlamentar ouviu as demandas apresentadas pelos gestores municipais (Fotos: Nilson Nascimento)

O prefeito de Chupinguaia, Wesley Araújo, também reconheceu o papel do parlamentar na construção de soluções para a região. O prefeito reforçou que o deputado Ezequiel Neiva tem sido um grande aliado de Chupinguaia. Seu trabalho e os recursos destinados ao município fortalecem nossa gestão e impulsionam o desenvolvimento local. O município já recebeu uma retroescavadeira para atender os assentamentos, vários tubos armcos para eliminar pontes de madeira, R$ 2 milhões para a compra de fertilizantes, entre outras ações”, acrescentou.