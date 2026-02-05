Foragido do sistema prisional de Porto Velho é recapturado durante patrulhamento em Vilhena

Nesta quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, durante patrulhamento de rotina na Rua 912, no bairro Nova Esperança, em Vilhena, a guarnição da Rádio Patrulha realizou a abordagem de um homem que apresentou comportamento suspeito ao perceber a aproximação dos militares.

Segundo a ocorrência, o indivíduo demonstrou nervosismo, desviou o olhar e simulou estar utilizando um aparelho celular, atitude considerada atípica e que motivou a abordagem.

Questionado, ele relatou estar foragido do sistema prisional e afirmou que pretendia regularizar sua situação junto à Justiça.

Em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor da Comarca de Porto Velho.

O homem foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, onde foi registrado o boletim de ocorrência e realizado exame de corpo de delito.

Em seguida, ele foi conduzido à Casa de Detenção, permanecendo sob a responsabilidade da Polícia Penal.