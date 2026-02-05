Facebook Instagram
Homem é preso por furto em supermercado, é liberado e volta a ser detido pelo mesmo crime em Vilhena

Suspeito tentou sair do estabelecimento com bandeja de carne escondida nas vestes
DPC – Vilhena / Foto: Arquivo Extra de Rondônia

Nesta quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um supermercado localizado na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a gerente do estabelecimento relatou que flagrou um indivíduo subtraindo uma bandeja de carne do tipo contrafilé, a qual foi ocultada em suas vestes. Em seguida, o suspeito tentou deixar o local sem efetuar o pagamento pelo produto.

Ao perceber a ação, a funcionária realizou a abordagem ainda no interior do supermercado e conteve o homem até a chegada da guarnição policial.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi registrada a ocorrência.

Ainda segundo informações apuradas pela reportagem, o mesmo indivíduo já havia sido preso no dia anterior, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, após tentar furtar outro supermercado da cidade, quando foi detido por funcionários ao ser flagrado escondendo uma peça de carne entre as vestes.

