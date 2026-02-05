Mulher aciona polícia e denuncia marido por agressões em Vilhena

Na tarde desta quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no residencial Maria Moura, em Vilhena.
Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima entrou em contato com a Central de Operações informando que havia sido agredida fisicamente pelo companheiro, com quem mantém relacionamento há cerca de 14 anos.
Segundo o relato, ela sofreu um chute que atingiu a região da boca, além de agressões verbais com palavras de baixo calão.
Ao chegar ao endereço, a equipe policial foi informada de que o suspeito não se encontrava no local naquele momento. Pouco tempo depois, o homem retornou e recebeu voz de prisão, já que a agressão havia ocorrido instantes antes, configurando flagrante delito por violência doméstica.
Ainda de acordo com a vítima, há histórico de agressões anteriores e ameaças de morte, o que lhe causa medo e insegurança constantes.
Diante dos fatos, o suspeito foi algemado, teve seus direitos constitucionais informados e foi encaminhado, juntamente com a vítima, à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi apresentado para as providências cabíveis.