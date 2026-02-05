PM apreende motocicleta com placa adulterada em Vilhena; condutor foi detido

Na última segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma possível adulteração de placa de uma motocicleta na Rua Afonso Pena, no centro de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local os policiais abordaram o condutor do veículo, que relatou ter adquirido a motocicleta de um terceiro, sem que tivesse sido realizada a transferência de propriedade.

O homem afirmou ainda que, no momento da compra, não teria percebido que a placa do veículo apresentava irregularidades.

Durante a checagem, foi constatado que a motocicleta ostentava placa no padrão Mercosul confeccionada em material plástico, em desacordo com as especificações legais, caracterizando adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a motocicleta apreendida, para as providências cabíveis.