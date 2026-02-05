PM prende foragido da Justiça de São Paulo em Vilhena

Nesta quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, durante patrulhamento de rotina, a guarnição da Rádio Patrulha recebeu uma denúncia anônima informando que um homem foragido da Justiça estaria trabalhando em um estabelecimento localizado na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Diante das informações, os policiais se deslocaram até o endereço indicado, onde localizaram o suspeito. Ao notar a aproximação da guarnição, o homem manteve comportamento normal durante a abordagem.

Questionado, ele confirmou que estava foragido do sistema prisional e afirmou que pretendia regularizar sua situação perante a Justiça.

Em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da comarca de São Carlos.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi registrada a ocorrência e realizado exame de corpo de delito.

Após os procedimentos de praxe, o homem foi conduzido à Casa de Detenção, onde permaneceu sob a responsabilidade da Polícia Penal.