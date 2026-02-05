Polícia apura abandono de incapaz e maus-tratos contra idoso no centro de Vilhena

A guarnição da Rádio Patrulha foi acionada e se deslocou até a Avenida Leopoldo Péres, no centro de Vilhena, para averiguar uma ocorrência envolvendo abandono de incapaz e maus-tratos contra pessoa idosa.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a solicitante informou que no local residia um idoso com deficiência visual que estaria desassistido, sem vigilância de responsável e sem condições básicas de subsistência.

Em contato com a vítima, o idoso relatou estar há longo período sem alimentação adequada, afirmando que não havia qualquer alimento em sua residência.

No interior do imóvel, os policiais constataram situação precária de habitabilidade, ausência de mantimentos e falta de condições mínimas de sobrevivência, evidenciando a impossibilidade de o idoso prover sua própria subsistência, sobretudo em razão da deficiência visual.

A vítima informou ser aposentada, recebendo um salário mínimo mensal, porém relatou que o benefício estaria sob responsabilidade de sua filha, que repassaria valores irrisórios, insuficientes para suprir necessidades básicas.

Diante da situação, a filha foi contatado, compareceu ao local, foi cientificado dos fatos e conduzida à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

O idoso apresentava sintomas de fraqueza e tontura, possivelmente decorrentes da falta de alimentação.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e realizou a condução da vítima ao Hospital Regional, onde permaneceu sob observação médica.