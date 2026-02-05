VÍDEO: “Assunto foi tratado com total irresponsabilidade pelo prefeito”, diz vereador sobre polêmica crise envolvendo grupo Chavantes em Vilhena

Durante a última sessão ordinária da Câmara de Vilhena, o vereador Samir Ali (MDB) se posicionou acerca do polêmico conflito envolvendo o grupo Chavantes, responsável pela administração da Santa Casa de Chavantes, que atende à saúde municipal.

Na ocasião, Samir – em à parte ao discurso do presidente da Casa, Celso Machado (PL) – responsabilizou o prefeito Flori Cordeiro (Podemos) pelos desdobramentos do episódio.

Segundo Samir, o prefeito desvirtuou a cobrança relacionada à Santa Casa, que enfrenta problemas com a falta de medicamentos para pacientes internados, além de salários atrasados de médicos e outros profissionais de saúde e empresas terceirizadas.

“ Desde início, esse assunto foi tratado com total irresponsabilidade pelo prefeito de Vilhena”, afirmou, demonstrando apoio ao diálogo sério com a gestão da entidade.

Ele ressaltou que, embora a cobrança fosse direcionada à Santa Casa de Chavantes, o prefeito teria se manifestado publicamente afirmando que a prefeitura não tinha relação com a questão.

O vereador destacou ainda a importância de esclarecer a situação à população, uma vez que informações distorcidas estão ganhando espaço na comunidade. “Precisamos entender também o motivo do silêncio dessa empresa. Por que ela não fala, de fato, o que está acontecendo?”, concluiu.

O CASO

A polêmica envolvendo o grupo Chavantes se arrasta desde o começo de janeiro deste ano, quando Celso Machado denunciou o atraso salarial, desde novembro, de médicos do Hospital Regional, o que motivou sugestão de CPI contra a entidade (leia mais AQUI e AQUI).

