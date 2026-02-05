Facebook Instagram
quinta-feira, 05 de fevereiro de 2026.

VÍDEO: “Assunto foi tratado com total irresponsabilidade pelo prefeito”, diz vereador sobre polêmica crise envolvendo grupo Chavantes em Vilhena

Presidente da Casa sugeriu criação de CPI contra entidade gestora da saúde municipal
Vereador Samir Ali (MDB) / Foto: Divulgação

Durante a última sessão ordinária da Câmara de Vilhena, o vereador Samir Ali (MDB) se posicionou acerca do polêmico conflito envolvendo o grupo Chavantes, responsável pela administração da Santa Casa de Chavantes, que atende à saúde municipal.

Na ocasião, Samir – em à parte ao discurso do presidente da Casa, Celso Machado (PL) – responsabilizou o prefeito Flori Cordeiro (Podemos) pelos desdobramentos do episódio.

Segundo Samir, o prefeito desvirtuou a cobrança relacionada à Santa Casa, que enfrenta problemas com a falta de medicamentos para pacientes internados, além de salários atrasados de médicos e outros profissionais de saúde e empresas terceirizadas.

“ Desde início, esse assunto foi tratado com total irresponsabilidade pelo prefeito de Vilhena”, afirmou, demonstrando apoio ao diálogo sério com a gestão da entidade.

Ele ressaltou que, embora a cobrança fosse direcionada à Santa Casa de Chavantes, o prefeito teria se manifestado publicamente afirmando que a prefeitura não tinha relação com a questão.

O vereador destacou ainda a importância de esclarecer a situação à população, uma vez que informações distorcidas estão ganhando espaço na comunidade. “Precisamos entender também o motivo do silêncio dessa empresa. Por que ela não fala, de fato, o que está acontecendo?”, concluiu.

O CASO

A polêmica envolvendo o grupo Chavantes se arrasta desde o começo de janeiro deste ano, quando Celso Machado denunciou o atraso salarial, desde novembro, de médicos do Hospital Regional, o que motivou sugestão de CPI contra a entidade (leia mais AQUI e AQUI).

>>>Assista ao vídeo na íntegra

