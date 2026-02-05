VÍDEO: Ciro Nogueira confirma pré-candidatura de Sílvia Cristina ao Senado e anuncia visita a RO

O presidente nacional do Progressistas (PP), senador Ciro Nogueira, confirmou a pré-candidatura da deputada federal Sílvia Cristina (PP-RO) ao Senado Federal nas eleições deste ano.

A declaração foi feita em vídeo que circula nas redes sociais e reforça o apoio da direção nacional do partido ao projeto político da parlamentar em Rondônia.

Na gravação, Ciro Nogueira afirma que Sílvia Cristina é o nome do Progressistas para a disputa ao Senado, destacando que a pré-candidatura integra a estratégia eleitoral da legenda para o próximo pleito. A manifestação é tratada como um endosso da cúpula nacional do partido ao projeto político da deputada.

Durante a fala, o senador também confirmou que deverá visitar Rondônia em breve. Segundo ele, a agenda no estado terá como objetivo consolidar o projeto político da Federação partidária da qual o PP faz parte, que inclui o União Brasil, fortalecendo alianças e alinhando estratégias para as eleições.

Sílvia Cristina exerce atualmente mandato na Câmara dos Deputados e é um dos principais quadros do Progressistas em Rondônia. Com a confirmação pública, a parlamentar passa a ser apresentada oficialmente como pré-candidata ao Senado, aguardando as etapas legais, como as convenções partidárias, para a formalização da candidatura.

A confirmação ocorre em meio ao avanço das articulações políticas para as eleições deste ano, período em que partidos intensificam definições de nomes e estratégias. No cenário de Rondônia, a disputa pelo Senado segue em construção, com diferentes legendas e lideranças avaliando suas posições para o pleito.

>>>Vídeo: