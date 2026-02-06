Alero usa Procuradoria Especial da Mulher para ampliar combate à violência em RO

O plano de metas e as propostas de iniciativas voltadas às mulheres foram apresentados na última quinta-feira (5), em encontro da Procuradoria Especial da Mulher (PEM), órgão da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), em Porto Velho. O foco do evento foi reunir lideranças para consolidar uma frente estadual de enfrentamento à violência contra a mulher, com atuação integrada entre o Legislativo estadual e os municipais.

Segundo a deputada estadual e procuradora especial da mulher, Ieda Chaves (União Brasil), um dos principais eixos da reunião é a articulação direta para estruturar uma atuação conjunta no estado.

“Fizemos o alinhamento do fluxos de atendimento, estratégias de prevenção e encaminhamentos institucionais. Durante 2026, teremos diversas ações com o envolvimento de todos e todas, principalmente na causa que tem urgência: avançar nas causas em todos os setores, principalmente no caso de violência doméstica e feminicídio, que os casos seguem crescendo”, afirmou.

A vereadora Sol de Verão (PL), de Jaru, reforçou a importância do intercâmbio entre as parlamentares: “Estamos reunindo mulheres que fazem a diferença na vida de outras mulheres em nossos municípios para um momento de troca de experiências. Tenho certeza de que será um alinhamento fundamental para todas as legisladoras municipais e estaduais de Rondônia”.

Cartilha “Meu Corpo, Meu Bloco”

O evento também marcou o lançamento oficial do primeiro material educativo da PEM: a cartilha de Carnaval “Meu Corpo, Meu Bloco”. A iniciativa visa promover a prevenção, o respeito e a proteção ao público feminino durante as festividades. O conteúdo foi desenvolvido com base na escuta ativa das mulheres e no compromisso do poder público com a segurança das rondonienses.

“A cartilha apresenta os tipos de violência e dados estaduais e nacionais. Nela, a mulher aprende sobre o Protocolo ‘Não é Não’, entende as diferenças entre assédio, importunação e violência e, principalmente, descobre onde buscar ajuda”, observou a procuradora.

Registros

Além de Porto Velho, participaram representantes de Alto Paraíso, Cacoal, Candeias do Jamari, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru e Machadinho D’Oeste.

Serviço

A Procuradoria Especial da Mulher atende na Rua Major Amarante, 390, bairro Arigolândia, prédio da Escola Do Legislativo de Rondônia (Elero), em Porto Velho. O contato pode ser feito pelo e-mail: procuradoriamulher@ale.ro.gov. br.