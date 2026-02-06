CACOAL: operação conjunta da Polícia Civil resulta em prisão e mandados de busca durante investigação de fraude que supera R$ 2 milhões

A Polícia Civil de Rondônia participou, nesta quinta-feira (5), de uma operação conjunta com a Polícia Civil do Acre no município de Cacoal, no âmbito de investigação que apura um esquema de fraude tributária responsável por prejuízo superior a R$ 2 milhões aos cofres públicos.

A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Fazendários (Defaz/AC) e resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais ligados aos investigados, além da apreensão de veículos relacionados ao esquema.

Durante as diligências, as equipes recolheram documentos fiscais, equipamentos eletrônicos e outros materiais que serão analisados para subsidiar o avanço das investigações. No cumprimento das ordens judiciais, um dos investigados foi preso em flagrante após serem encontradas munições de uso restrito em sua residência, configurando crime autônomo.

As investigações indicam que o grupo utilizava empresa formalmente constituída em Área de Livre Comércio, registrada em nome de terceiro sem capacidade econômica compatível com o alto volume de operações fiscais realizadas, estratégia que teria sido usada para dificultar a responsabilização patrimonial em eventuais cobranças tributárias.

Conforme apurado, mercadorias declaradas em notas fiscais teriam como destino o município de Brasileia (AC), porém não chegavam a ingressar no território acreano, caracterizando operações simuladas e fraude à arrecadação estadual.

A operação contou com a atuação integrada de órgãos de controle e segurança pública. As investigações seguem em andamento e novas medidas judiciais poderão ser adotadas a partir da análise do material apreendido.

A Polícia Civil de Rondônia reforça seu compromisso com o combate aos crimes contra a ordem tributária e com a atuação técnica e integrada no enfrentamento às organizações criminosas.