Com mais de R$5,6 milhões em emendas, Dra. Taíssa Sousa garante investimentos históricos em Nova Mamoré

Recursos destinados pelo mandato da deputada contemplam saúde, infraestrutura, agricultura, educação, cultura, esporte, turismo e segurança pública, atendendo demandas estratégicas do município

O município de Nova Mamoré tem sido amplamente contemplado com emendas parlamentares destinadas pela deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos), totalizando R$5.686.168,00 em investimentos entre os anos de 2023 e 2025. Os recursos atendem áreas essenciais e refletem a atuação do mandato na defesa do desenvolvimento regional e da melhoria da qualidade de vida da população.

Saúde: ampliação do atendimento e fortalecimento da rede pública

Na área da saúde, foram destinados recursos significativos para reforçar a estrutura e ampliar o acesso aos serviços. Em 2023, o município foi contemplado com R$520 mil para a aquisição de uma unidade móvel odontológica, garantindo atendimento itinerante e ampliando o acesso à saúde bucal, especialmente nas comunidades mais afastadas.

Ainda no mesmo ano, foram destinados R$458 mil para a aquisição de uma ambulância e materiais hospitalares, fortalecendo o atendimento de urgência e emergência e melhorando as condições de trabalho das equipes de saúde.

Infraestrutura e regularização fundiária

Na área de infraestrutura, a deputada destinou R$2 milhões, em 2023, para a aquisição de insumos voltados à pavimentação asfáltica no Distrito de Jacinópolis, investimento que contribui para a mobilidade urbana, segurança no trânsito e melhoria da qualidade de vida da população.

Já na regularização fundiária, foram assegurados R$200 mil, em 2025, para o Programa de Regularização Fundiária Rural em Nova Mamoré e Guajará-Mirim, executado por meio da SEPAT/INCRA. O recurso tem como objetivo garantir segurança jurídica aos produtores rurais, possibilitando o acesso a crédito, investimentos e políticas públicas no campo.

Agricultura e produção rural: fortalecimento do campo

O fortalecimento da agricultura familiar e das associações de produtores também foi prioridade do mandato. Em 2023, foram destinados R$784.820,00 para a aquisição de implementos agrícolas para a ASPROP, no Distrito de Palmeiras, além de R$370 mil para a aquisição de um trator cabinado para a Associação ASPROLIT, no Distrito de Nova Dimensão.

Em 2025, novos investimentos reforçaram o setor, com R$395 mil para a aquisição de implementos agrícolas para a ASPROP, em Nova Mamoré, e R$260 mil destinados à Associação Indígena Totain Kamun (ATIK) para a aquisição de um trator, fortalecendo a produção e promovendo autonomia às comunidades indígenas.

Educação, cultura, esporte e turismo

Na educação, o município foi contemplado com R$50.348,00, em 2024, para a aquisição de materiais de fanfarra para a Escola Salomão Silva, incentivando projetos culturais e atividades pedagógicas que contribuem para a formação cidadã dos alunos.

Nas áreas de esporte, cultura e turismo, foram destinados R$500 mil para a realização da Festa do Leite nos anos de 2024 e 2025, no Distrito de Palmeiras. O evento fortalece a economia local, valoriza os produtores rurais e preserva a identidade cultural da região.

Segurança pública

A segurança da população também foi contemplada com R$148 mil, em 2023, destinados à aquisição de armamentos para a 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, reforçando a estrutura da corporação e garantindo melhores condições de trabalho aos policiais.

Transparência e compromisso com resultados

As emendas parlamentares seguem os trâmites legais e administrativos, podendo estar classificadas como entregues, em tramitação ou destinadas, conforme o estágio de execução. A efetivação dos recursos depende dos prazos licitatórios e operacionais dos órgãos responsáveis.

Para a deputada Dra. Taíssa Sousa, os investimentos reafirmam o compromisso do mandato com resultados concretos. “Cada recurso destinado atende uma demanda real da população e gera impacto direto na vida das pessoas, seja na cidade ou no campo”, destacou.

A atuação da parlamentar consolida Nova Mamoré como prioridade do mandato e demonstra que o trabalho legislativo, quando comprometido com as pessoas, se transforma em ações efetivas, porque é o recurso do povo, voltando para o povo.