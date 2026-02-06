Creche é alvo de furto e adolescente é suspeito em Chupinguaia

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada na tarde de quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, para atender a uma ocorrência de furto em uma creche em Chupinguaia.

De acordo com o relato, o estabelecimento foi fechado no início da noite do dia anterior e, ao ser reaberto na manhã seguinte, foram constatados indícios de que uma pessoa não identificada teria entrado no local. Havia sinais de consumo de alimentos na cozinha, mas inicialmente não foi percebida a falta de objetos.

Horas depois, durante a inspeção de um pavilhão anexo que passa por reformas, foi verificada a subtração de duas televisões e de alimentos pertencentes à creche. Não foram encontrados sinais de arrombamento, sendo observado apenas que o portão estava fechado de forma improvisada, indicando fragilidade na segurança do prédio.

As suspeitas recaem sobre um adolescente que havia prestado serviços na reforma do local, por possuir acesso às dependências e conhecimento da rotina da unidade. A guarnição realizou diligências e apurou que o menor se encontrava acolhido em um abrigo.

Durante a verificação no local, o adolescente teria adotado comportamento intimidatório e proferido ofensas e ameaças contra uma cuidadora, inclusive na presença de policiais e de um conselheiro tutelar, fato que foi registrado em boletim de ocorrência.

O caso foi encaminhado às autoridades competentes para as providências legais cabíveis, e o adolescente permanece à disposição do sistema de acolhimento.