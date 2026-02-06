Dupla em motocicleta assalta mulher a caminho do trabalho em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo nas proximidades da Avenida Capitão Castro, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que seguia a pé para o trabalho pela Avenida José do Patrocínio quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta.

O passageiro desceu do veículo e, mediante ameaça verbal, anunciou o assalto, exigindo que a mulher entregasse a bolsa.

Após a ação, os suspeitos subtraíram um aparelho celular e fugiram em rumo ignorado. A motocicleta utilizada seria de cor escura, semelhante a uma Honda CG, com escapamento de ruído elevado.

A guarnição realizou patrulhamento e diligências nas imediações, porém nenhum suspeito foi localizado até o momento.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.