Ex-vereadora Clérida Alves confirma pré-candidatura a deputada estadual pelo PSD em Vilhena

A ex-vereadora Clérida Alves, atual presidente do diretório municipal do PSD em Vilhena, confirmou sua pré-candidatura ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2026.

Clérida afirmou ao Extra de Rondônia que a confirmação ocorre após convite do prefeito de Cacoal e pré-candidato ao Governo de Rondônia, Adailton Fúria, e também do ex-senador Expedito Júnior, ambos integrantes da legenda.

Clérida Alves é um dos nomes do PSD no Cone Sul do estado e mantém atuação política em Vilhena.

Nas eleições municipais de 2024, a ex-parlamentar obteve votação expressiva, figurando como a nona candidata mais votada na classificação geral do pleito.

Apesar do desempenho nas urnas, Clérida não conquistou a reeleição para a Câmara Municipal devido às regras do coeficiente eleitoral, que definem a distribuição das cadeiras entre os partidos e coligações.

TRAJETÓRIA POLÍTICA E ARTICULAÇÃO PARTIDÁRIA

Com experiência no Legislativo municipal, Clérida Alves presidiu comissões e participou de debates relacionados a políticas públicas locais durante seu mandato como vereadora. À frente do PSD em Vilhena, ela tem atuado na organização partidária e no fortalecimento da legenda na região.

Clérida destacou que a pré-candidatura faz parte do processo de articulação do PSD para a formação de chapas proporcionais em Rondônia, alinhada ao projeto político estadual liderado por Adailton Fúria, pré-candidato ao Executivo estadual.

A confirmação do nome de Clérida Alves amplia o quadro de pré-candidatos a deputado estadual no Cone Sul de Rondônia e reforça a presença do PSD no debate eleitoral que se intensifica com a aproximação do calendário eleitoral.