Homem é preso por tráfico de drogas durante patrulhamento em Vilhena

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde de quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, durante patrulhamento de rotina, em Vilhena.

A ação ocorreu após informações indicarem que o suspeito estaria comercializando entorpecentes e realizando entregas em diversos pontos da cidade. O homem foi localizado e abordado em uma via da área urbana do município.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram nove envelopes contendo cocaína e a quantia de R$ 400 em dinheiro.

O suspeito informou residir nas proximidades, em um conjunto de apartamentos. No decorrer da ocorrência, ele sofreu escoriações leves no braço esquerdo após escorregar em um muro.

Com autorização da moradora, a guarnição realizou buscas no apartamento, onde nada de ilícito foi encontrado. Em continuidade às diligências, os policiais se deslocaram até outro local vinculado ao suspeito, onde foram apreendidas porções de maconha e cocaína escondidas em diferentes pontos do imóvel, além de uma balança digital e mais dinheiro em espécie.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 1,7 quilo de maconha, cerca de 480 gramas de cocaína, uma balança digital e R$ 1.287 em dinheiro.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena para as providências legais cabíveis.

A ocorrência foi registrada e o material apreendido apresentado à autoridade policial.

