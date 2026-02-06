Facebook Instagram
sexta-feira, 06 de fevereiro de 2026.

Motoneta com restrição por furto é apreendida após acidente de trânsito em Vilhena

Veículo envolvido em sinistro possuía registro de furto/roubo e foi encaminhado à delegacia
DPC – Vilhena / Foto: Arquivo Extra de Rondônia

Na manhã desta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para averiguar um possível acidente de trânsito ocorrido na Avenida Carmelita Fermina dos Anjos, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local a guarnição constatou a presença de uma motoneta de cor preta, placa NDR-2182, envolvida no sinistro.

Durante as diligências, os policiais receberam a informação de um militar que estava de folga e havia passado pelo local, o qual relatou que, após consulta aos sistemas, foi constatada restrição por furto/roubo vinculada ao veículo.

A pessoa que estava na posse da motoneta informou à guarnição que adquiriu o veículo há cerca de quatro anos de um familiar, alegando desconhecer qualquer registro de furto ou roubo.

Ainda segundo o relato, a documentação estaria sendo regularizada e a restrição teria sido registrada após o recebimento de notificações relacionadas ao veículo.

Diante da situação, a motoneta e a condutora foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para apresentação à autoridade policial de plantão e adoção das providências cabíveis.

