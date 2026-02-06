Radares registram mais de 1,8 mil infrações nos dois primeiros dias de fiscalização eletrônica em Vilhena

Os radares de fiscalização eletrônica instalados pela Prefeitura de Vilhena começaram a registrar um elevado número de infrações logo nos primeiros dias de funcionamento.

Somente no domingo, 1º de fevereiro, foram contabilizadas 890 infrações. Já na segunda-feira, dia 2, o número subiu para 947 registros, totalizando 1.837 autuações em apenas dois dias.

O Sistema de Fiscalização Eletrônica começou a ser implantado no município no dia 14 de janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semtran), e passou a operar efetivamente a partir de 1º de fevereiro. A iniciativa tem como foco principal coibir o excesso de velocidade e outras irregularidades, promovendo um trânsito mais seguro e consciente.

De acordo com dados da Semtran, apenas no primeiro dia de operação, a Avenida Major Amarantes concentrou um alto número de infrações, somando 403 autuações. Os horários de maior incidência foram às 6h, 9h, 10h, 13h, 14h e 16h, períodos de intenso fluxo de veículos.

No dia 2 de fevereiro, os números continuaram elevados. Na Avenida Major Amarantes, foram registradas 254 infrações. Já na Avenida Jô Sato, foram contabilizados 124 registros, com maior concentração entre 10h e 14h59, faixa horária que somou 48 autuações.

Segundo o secretário municipal de trânsito, Rogério Dias, a implantação do sistema integra a primeira etapa de um projeto de segurança viária no município. O objetivo, conforme destacou, é reduzir acidentes, preservar vidas e incentivar uma mudança de comportamento no trânsito.

A Semtran ressalta que a medida é respaldada pelos dados de 2024, ano em que Vilhena ocupou a 3ª posição no ranking de cidades com mais acidentes de trânsito em Rondônia. Foram mais de 1.080 ocorrências registradas, com 29 mortes, sendo os motociclistas a maioria entre os envolvidos.

Para a execução do projeto, o município investe mais de R$ 300 mil. A instalação dos radares ocorre em três etapas e, nesta fase inicial, cerca de 18 equipamentos foram implantados, abrangendo aproximadamente 25 faixas de avenidas.

O secretário esclareceu ainda que todas as infrações registradas passam por validação do órgão municipal, e que as autuações são emitidas pelo Detran/RO, conforme determina a legislação. As notificações ficam disponíveis no aplicativo CNH Digital e, para os condutores que não utilizam a plataforma, são enviadas por correspondência ao endereço cadastrado junto ao Detran.

A Prefeitura e a Semtran reforçam que os equipamentos não têm caráter arrecadatório, mas educativo e preventivo. A orientação aos motoristas é que redobrem a atenção, respeitem a sinalização e os limites de velocidade, contribuindo para um trânsito mais seguro. A expectativa é que, com o avanço das próximas etapas do sistema, os índices de infrações e acidentes sejam gradualmente reduzidos em Vilhena.