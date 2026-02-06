Recurso assegurado por Gislaine Lebrinha viabiliza compra de notebooks em Seringueiras

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) empenhou recurso no valor de R$ 81.114,27 para a aquisição de notebooks destinados ao município de Seringueiras. O investimento tem como finalidade fortalecer a estrutura tecnológica da rede municipal de ensino e ampliar o suporte às atividades educacionais.

Segundo a deputada, o recurso representa um avanço importante para a educação local. “A tecnologia está sendo um instrumento essencial no processo de aprendizagem hoje em dia e no fortalecimento das escolas. Esse investimento vai ajudar o município a oferecer mais estrutura para alunos e profissionais da rede”, afirmou.

A demanda foi apresentada pela vereadora Jéssica da Saúde, que solicitou o recurso à parlamentar com o objetivo de garantir melhores condições de trabalho na rede municipal. Os equipamentos serão utilizados para apoiar ações pedagógicas e atividades administrativas, contribuindo para a modernização do ensino e para a ampliação do uso de tecnologia nas escolas de Seringueiras.

A deputada também agradeceu ao governador de Rondônia, Cel. Marcos Rocha, pelo apoio às ações voltadas à educação nos municípios de Rondônia e destacou a parceria com a vereadora Jéssica da Saúde na apresentação da demanda e na articulação do recurso para Seringueiras.