Rosangela Donadon garante empenho de R$ 100 mil para fortalecer projeto de artes marciais em Colorado

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) garantiu o empenho de R$ 100 mil para a Associação Nakayama, de Colorado do Oeste, recurso que será utilizado na aquisição de materiais para o desenvolvimento das atividades de artes marciais, promovendo inclusão social e formação esportiva.

O investimento viabilizado pela parlamentar vai fortalecer as aulas realizadas na academia de lutas marciais, contribuindo para a melhoria da estrutura e das condições de treinamento oferecidas a crianças, jovens e adultos atendidos pelo projeto.

O pedido para a destinação do recurso foi apresentado pelo sensei Aparecido Ferreira de Souza, faixa preta 5º Dan de karatê Shotokan, conhecido como Cido, presidente da Associação Nakayama de Karatê de Colorado do Oeste, Cabixi e Corumbiara, e atual presidente da FEKIR – Federação Estadual de Karatê Interestilos de Rondônia.

A deputada acompanhou de perto os trâmites administrativos até a efetivação do empenho, reafirmando seu compromisso com iniciativas que utilizam o esporte como ferramenta de disciplina, cidadania e transformação social.

A deputada agradeceu o apoio do governador coronel Marcos Rocha, destacando que a parceria com o Governo do Estado é essencial para garantir investimentos que geram impacto positivo na vida da população rondoniense