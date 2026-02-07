CPMI do INSS: Coronel Chrisóstomo pede convocação de ministro da Comunicação Social

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) pediu a convocação do ministro de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira, para prestar esclarecimento sobre o uso de recursos públicos federais em sindicatos citados na CPMI do INSS.

No seu pedido de convocação, o parlamentar rondoniense disse que o país precisa saber como estão sendo gastos os recursos públicos, especialmente em patrocínios de sindicatos e associações de aposentados que lesaram milhares de beneficiários do INSS.

Vou convocar o marqueteiro do PT, do governo. Quero saber se hoje se no ministério da Comunicação há dinheiro do governo federal irrigando eventos desses sindicatos”, anunciou o deputado Chrisóstomo ao presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), e ao relator, deputado Alfredo Gaspar União-AL).

De acordo com o deputado de Rondônia, ele quer saber se o governo federal ainda tem patrocinados essas entidades que burlaram milhares de aposentados do INSS, provocando um rombo de R$ 6.8 bilhões: “Quero saber se há verba pública federal financiando eventos que fingem homenagear trabalhadores enquanto os aposentados são roubados. É importante saber isso”, justificou.

A convocação dele acontece depois que o deputado federal petista, o mineiro Rogério Correia, pediu a presença na Comissão do INSS do marqueteiro do PL, Duda Lima, em função de um depoimento, em cartório, de um ex-policial civil paulista, dizendo que o advogado Eli Cohen – um dos primeiros depoentes da CPMI – iria receber recursos de terceiros para vincular os sindicatos envolvidos na fraude do INSS. Mas o deputado Rogério Correia omitiu a escritura declaratória de retratação onde o denunciante pede desculpas a Duda Lima e demais por ter citado seu nome em um ato que não ocorreu.